Porto, 29/05/2020 - Entrevista a Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Fc Porto, no Estádio do Dragão. (Pedro Correia/Global Imagens)

De uma receção hostil em Feyenoord à estabilidade de um plantel que treinava como jogava, o antigo capitão reviu a década que catapultou o FC Porto, com a rivalidade norte-sul ao rubro.

Na segunda década da presidência de Pinto da Costa, o crescimento do FC Porto acentuou-se no domínio interno com a conquista de um inédito pentacampeonato, à boleia de treinadores que pareciam estar sempre no lugar certo e de uma geração de líderes. Um deles era João Pinto.