Rúben Semedo substituiu Pepe frente ao Lyon, no Dragão

Quim Machado lançou o central na I Liga, explica a evolução deste e vê o contexto ideal no FC Porto.

Com a indisponibilidade de Pepe para a partida com o Tondela, Rúben Semedo espreita a oportunidade de se estrear a titular pelo FC Porto.

O defesa-central foi o escolhido, à frente de Fábio Cardoso, para render o capitão ao intervalo do jogo com o Lyon, numa prova de que Sérgio Conceição já lhe reconhece as melhorias nos índices físicos.