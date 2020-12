"É a 16ª vez que o FC Porto passa, mais do dobro das outras equipas portuguesas juntas"

Declarações de Sérgio Conceição após o empate no FC Porto-Manchester City (0-0) e a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões

Sobre o jogo e a qualificação: "Eu queria a vitória, mas fico satisfeito com o empate. Defrontámos uma das três melhores equipas do mundo e vindos de uma sequência impressionante de jogos. Não podemos deixar de olhar para o nosso onze, ver esta gente toda na Champions e ver onde estavam há pouco tempo. Foi uma grande organização da equipa e um objetivo conquistado com todo o mérito. É a 16ª vez que passamos à fase final, mais do que o dobro das outras equipas portuguesas juntas. Honramos o nome do país na Europa"

O campeonato: "Tivemos momentos bons na organização defensiva, mas o City reagiu à perda de forma fantástica e dificultou-nos o ataque. Agora é pensar no campeonato, que é o grande objetivo"

Fair play: "Isto não é puxar por mim ou ser vaidoso mas não podemos esquecer que nestes últimos quatro anos passámos três vezes aos oitavos e não são épocas douradas, são difíceis por estarmos sob a alçada do fair-play financeiro e limitados para competir com estas equipas. É preciso ser criativo e inteligente para ter uma presença nos "oitavos" e dar continuidade ao grande historial do FC Porto. Temos de dar mérito aos jogadores que têm conseguido fazer isso no meio da dificuldade, que é para toda a gente tirando três países fortissimos em capacidade financeira"