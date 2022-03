Dupla Taremi-Evanilson assumiu despesas e disparou no pós-Luis Díaz

Após a saída do então melhor marcador Luis Díaz, a produção ofensiva de Taremi e Evanilson disparou. A sociedade "E.T." é responsável por 66,6% dos golos nos últimos nove jogos.

Era a grande questão após o fecho do mercado de inverno: como iria o FC Porto solucionar a saída do melhor jogador e artilheiro da equipa? Luis Díaz foi para o Liverpool, deixou um cheque, para já, de 45 milhões de euros e os dragões não se desviaram do trilho de sucesso: seis vitórias e três empates sem o "cafetero" com a contribuição decisiva da sociedade formada por Taremi e Evanilson.