Dupla talismã assume miolo: o onze provável do FC Porto em Arouca

Com Eustáquio e Grujic em simultâneo no onze inicial, o FC Porto nunca foi derrotado.

Admoestado no dérbi da semana passada com o Boavista, Uribe completou uma série de cinco cartões amarelos na

I Liga e é baixa forçada para o encontro de hoje, abrindo espaço à entrada de Stephen Eustáquio no meio-campo do FC Porto. Assim, o internacional canadiano, que começou a receção ao Famalicão no banco de suplentes, formará uma mais do que provável dupla com Grujic, que, a julgar pelos resultados, pode muito bem ser vista como... talismã.

Desde que Eustáquio chegou ao clube azul e branco, em janeiro de 2022, foi titular em simultâneo com o médio sérvio em oito partidas, das quais os portistas venceram seis, empatando apenas duas: aconteceu no embate com o Lyon (1-1), em França, na segunda mão dos "oitavos" da Liga Europa na época passada, e no recente nulo com o Inter, no Dragão, que ditou a eliminação da Liga dos Campeões. Derrotas com o duo no onze foram zero, pelo que o objetivo, logo à noite, passa por dilatar o registo, preferencialmente com um triunfo.

Se alargarmos a contagem a todos os jogos em que tanto Eustáquio como Grujic foram titulares (22), mas não ao mesmo tempo, a imbatibilidade mantém-se. Um registo auspicioso, ainda mais na antecâmara de um desafio que se prevê exigente, olhando às aspirações europeias do Arouca. Refira-se, também, que Eustáquio fará hoje o 40.º jogo da época pelo FC Porto.

Diogo Costa e Marcano regressam

Além da substituição de Uribe (castigado por acumulação de amarelos), há outras alterações à vista no onze do FC Porto para a partida de hoje. Seguindo a lógica habitual na baliza, Sérgio Conceição vai devolver a titularidade a Diogo Costa, depois de Cláudio Ramos ter atuado na Taça de Portugal, como, de resto, tem sido regra ao longo de toda a época. Um pouco mais à frente, no eixo da defesa, regressa Marcano. O central espanhol foi expulso ante o Boavista e cumpriu suspensão contra o Famalicão, mas vai reatar a dupla com Pepe. Fábio Cardoso voltará ao banco.

O Arouca-FC Porto, da 31.ª jornada da I Liga, está agendado para as 21h15 desta segunda-feira.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Taremi e Evanilson.