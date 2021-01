Dupla mais mortífera do FC Porto está de volta: 11 golos, sete vitórias e um empate

Iraniano regressa à equipa depois de ter falhado o jogo com o Sporting, por castigo. Com ele e o maliano na frente, o FC Porto ganhou sete vezes e empatou no recente clássico com o Benfica

A dupla mortífera está de volta contra o Farense. Taremi cumpriu castigo com o Sporting, nas meias-finais da Taça da Liga, depois de ter sido expulso com o Benfica, e será opção para o ataque do FC Porto no encontro de segunda-feira, no Estádio de São Luís.

Uma boa noticia para Sérgio Conceição que assim poderá apostar na dupla formada pelo iraniano e por Marega. Os dois têm feito, aliás, uma parceria com uma taxa de sucesso muito elevada no último mês e meio, que coincidiu, precisamente, com o melhor período da equipa esta temporada.