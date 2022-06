Dupla do São Paulo não faz parte dos planos do FC Porto

Rodrigo Nestor e Igor Gomes estariam, de acordo com o jornal UOL Esporte, a ser observados pelo FC Porto.

O jornal brasileiro UOL Esporte escreveu, esta quarta-feira, que o FC Porto iria oferecer 11 milhões de euros por dois jogadores da formação do São Paulo: sete por Rodrigo Nestor e quatro por Igor Gomes.

O primeiro é médio, tem 21 anos, e é um dos jogadores mais utilizados pelo tricolor paulista. Fez as camadas jovens na equipa do Morumbi e em 2020 subiu aos seniores, fazendo dez jogos. Na época de 2021 já foi utilizado em 55 partidas (um golo e seis assistências) e neste ano civil soma 32 encontros disputados (cinco golos e seis assistências).

Igor Gomes, de 23 anos, também é médio e igualmente um dos jogadores indiscutíveis no São Paulo. Formado em Cotia, casa dos paulistas, chegou à equipa principal em 2018 e de lá para cá tem sido sempre muito utilizado: 36 jogos em 2019 (quatro golos e duas assistências); 57 partidas em 2020 (quatro golos e cinco assistências); 52 duelos em 2021 (três golos e três assistências); e na época atual no Brasil, em 2022, leva já 28 desafios, com um golo e duas assistências apontados.

No entanto, sabe O JOGO, esta dupla não faz parte dos planos e não interessa ao FC Porto.

Carlos Gomes, diretor para o futebol do São Paulo, já havia referido, citado pelo UOL Esporte, que "não chegou nenhuma proposta" e que, pelos valores mencionados, "não há qualquer possibilidade de haver negócio".