David Carmo e Fábio Cardoso estão no início do percurso na Champions

Na Champions, apenas dois clubes têm uma dupla com menos jogos somados do que Fábio Cardoso e David Carmo.

Se no início da época se dissesse que Fábio Cardoso e David Carmo formariam, nesta altura, a dupla de centrais mais utilizada no FC Porto, poucos seriam aqueles a acreditar. No entanto, a lesão de Pepe "promoveu" o camisola 2 à titularidade e este já soma 507 minutos em parceria com o ex-Braga, em seis jogos.