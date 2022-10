Duas estreias nos convocados do FC Porto esta temporada

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Sérgio Conceição chamou quase todos os disponíveis para a Anadia. Manafá espreita o onze.

Pela primeira vez esta temporada, Manafá e Fernando Andrade integram uma convocatória do FC Porto. Sérgio Conceição levou para estágio praticamente todos os jogadores disponíveis, embora seja de prever que dê descanso a alguns dos mais utilizados, como são os casos de Uribe e Pepê, por exemplo.

Há dez meses que o lateral direito não era opção para o treinador portista, devido a uma grave lesão que sofreu no clássico com o Benfica, do campeonato (30 de dezembro). Desde então, já competiu pela equipa B em três partidas para recuperar e ritmo e esta noite poderá, finalmente, regressar à ação pela equipa principal, numa posição que tem tido vários donos esta época: João Mário, Rodrigo Conceição e Pepê.

"É uma questão de encontrarmos o melhor momento para começar a competir na primeira equipa. Mas olhamos para a equipa principal e para B como um todo. Trabalho muito com o Folha, estamos sempre em comunicação. Como vocês sabem, os jogadores têm subido à primeira equipa também por essa excelente comunicação que temos e pelo trabalho que fazemos em conjunto", explicou Sérgio Conceição na antevisão da partida.

Ainda assim, para este jogo com o Anadia não recrutou jovens à formação secundária, além dos que já trabalham habitualmente com os "maiores". Casos de João Marcelo, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.

Fernando Andrade é a outra estreia esta época entre os eleitos. O brasileiro, que em 21/22 somou apenas cinco minutos pelos FC Porto - suficientes para ser campeão nacional - , pode ter neste jogo da Taça de Portugal a oportunidade que tanto anseia no último ano de contrato com os dragões.