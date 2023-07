Duas boas notícias para Sérgio Conceição no arranque do estágio no Algarve

FC Porto já trabalha no Vale do Garrão

Gabriel Veron e Evanilson evoluíram para treino integrado condicionado.

Foi com uma sessão dupla de treino que o FC Porto deu o pontapé de saída no estágio em solo algarvio, esta terça-feira, no qual Sérgio Conceição contou com boas notícias. Gabriel Veron e Evanilson evoluíram para regime de treino integrado condicionado.

No Vale do Garrão, a dupla de jogadores brasileiros deu mais um passo rumo à recuperação total, enquanto João Mário continua a realizar treino condicionado.

Esta quarta-feira, os dragões defrontam o Portimonense à porta fechada, no primeiro de quatro encontros de preparação no Algarve.