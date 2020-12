Duas baixas nos trabalhos do FC Porto para a receção ao Tondela

O defesa Pepe e o médio Corona apenas fizeram tratamento

Pepe e Corona, ambos em tratamento, permanecem como ausências muito prováveis para a receção do FC Porto ao Tondela, da nona jornada da Liga, marcada para sábado, às 20h30.

No boletim clínico dos azuis e brancos figuram ainda os nomes de Mbaye (tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio), isto num dia marcado por nova sessão de trabalho matinal do restante plantel, no centro de treinos do Olival, em Gaia.



Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no mesmo local, onde, a partir das 12h00, Sérgio Conceição falará em conferência de imprensa que pode ser acompanhada em direto na FC Porto TV e no Porto Canal

.