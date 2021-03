Duas baixas e uma boa notícia no treino do FC Porto

Pepe e Corona fizeram tratamento, enquanto Mbemba evoluiu para treino condicionado

O FC Porto começou este domingo a preparar a deslocação a Turim, para decidir a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, com a Juventus, na terça-feira.

No boletim clínico constam quatro nomes, mas um deles registou evolução em relação ao treino realizado na véspera do jogo com o Gil Vicente. Mbemba passou de tratamento à tendinite no joelho esquerdo para treino condicionado, o mesmo regime do guarda-redes Mbaye, na fase final da recuperação a uma lesão grave sofrida no início de setembro.

Por outro lado, Pepe e Corona, que saíram lesionados do encontro de sábado, não estiveram às ordens de Sérgio Conceição: tratamento ao edema na perna direita para o central; repouso e tratamento ao hematoma na região periorbitária direita para o avançado.

Os dragões voltam a treinar às 10 horas desta segunda-feira e Sérgio Conceição fará a antevisão às 12h00. A viagem para Itália está agendada para as 15h30, com chegada prevista às 18h00 de Portugal continental.