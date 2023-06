Dribles, golos e outras jogadas de Brian Aguirre, argentino associado ao FC Porto

Brian Aguirre colocado no radar do FC Porto. Extremo de 20 anos alinho no Newell's e está avaliado em dois milhões de euros pelo Transfermarkt

Leia também Sporting Pedro Gonçalves apontado para reforçar o Inter Pote, que tem contrato até 2026, marcou 20 golos e fez 13 assistências na última temporada