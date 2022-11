Dragões falam em "mais um episódio insólito": "Nada de novo quando arbitra jogos do FC Porto"

Arbitragem de Hélder Malheiro em Mafra é alvo de críticas por parte do FC Porto. O juiz do encontro expulsou Sérgio Conceição após o treinador ter pontapeado uma bola junto à área técnica.

Através da newsletter Dragões Diário, o FC Porto criticou a atuação de Hélder Malheiro na partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal, na noite de terça-feira, que os azuis e brancos venceram por 3-0, no reduto do Mafra. O clube portista diz que Sérgio Conceição foi "um dos protagonistas de mais um episódio insólito em que por vezes o futebol português é fértil: foi expulso por ter pontapeado uma bola que se encontrava fora do campo".

"O outro protagonista foi Hélder Malheiro, que não viu uma falta que constituiu um atentado à integridade física de Grujic - nada de novo quando arbitra jogos do FC Porto", pode ler-se.

Os dragões criticam o cartão vermelho exibido ao treinador e dizem que a forma como este é tratado por alguns árbitros, "além de ser discriminatória face ao que acontece com outras figuras do futebol, não tem em conta um percurso brilhante como jogador e treinador, que inclui a conquista de diversos títulos, vários recordes históricos e a representação ao mais alto nível da seleção de Portugal".