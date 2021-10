Francisco Conceição, extremo do FC Porto

Pela primeira vez na última década, o Futebolista do Ano e o Atleta Revelação foram formados no FC Porto: Sérgio Oliveira e Francisco Conceição.

Sérgio Oliveira e Francisco Conceição foram distinguidos pelo FC Porto como Futebolista do Ano e Atleta Revelação, respetivamente, nos Dragões de Ouro 2021, sendo esta a primeira vez na última década em que dois jogadores formados no clube arrecadam os dois galardões mencionados no mesmo ano.