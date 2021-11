Dragão inaugurado há 18 anos: Conceição, Jackson e vários outros destaques

Abriu as portas com lotação esgotada num particular com o Barcelona, mas teve 28 jogos sem público nas bancadas por causa da pandemia.

Faz esta terça-feira 18 anos estava muito frio e vento na Invicta. Mesmo assim, as bancadas do Dragão encheram-se pela primeira vez para assistir à inauguração que misturou um espetáculo de luz e som com o particular ganho ao Barcelona por 2-0.

Hoje, o mais recente estádio do FC Porto chega à maioridade como o quarto que mais títulos festejou em toda a Europa durante esse período. São 26 (10 Campeonatos, 5 Taças de Portugal, 8 Supertaças, 1 Liga dos Campeões, 1 Liga Europa e 1 Taça Intercontinental), apenas superado pelos troféus ganhos pelo Barcelona em Camp Nou (35), o Bayern Munique na Allianz Arena (34) e o PSG no Parque dos Príncipes (31).