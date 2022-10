Dragão esgotado para o clássico FC Porto-Benfica

Estádio do Dragão com lotação esgotada

A quatro dias do FC Porto-Benfica, os bilhetes já foram todos vendidos

Já não há bilhetes para o clássico de sexta-feura, no Dragão, entre o FC Porto e o Benfica, a contar para a 10ª jornada da Liga Bwin.

O FC Porto anunciou esta terça-feira que os bilhetes para o jogo com as águias já esgotaram depois de terem sido vendidos, esta tarde, os últimos ingressos.

A receção dos "dragões" ao Benfica está agendada para as 20h15 de sexta, no Estádio do Dragão.