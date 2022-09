Dragão é o estádio com maior taxa de ocupação no campeonato

Quase 140 mil adeptos viram os três primeiros jogos em casa dos dragões. Clássico com o Sporting tem o maior peso neste balanço, mas a visita do Braga já tem mais de 41 mil bilhetes vendidos.

Quando o Dragão reabrir as portas para receber um jogo do FC Porto, na sexta-feira, com o Braga, será com o estatuto de estádio com maior taxa de ocupação no campeonato.

Dados oficiais da Liga indicam que 139 848 espectadores viram os três primeiros desafios em casa, à média de 46 616 por jornada, o que se traduz no preenchimento de mais de 93,17 por cento do recinto.

Um dado motivador para a equipa de Sérgio Conceição, que espera aproveitar o conforto do lar para dar uma sapatada na sequência de resultados com que partiu para a paragem de seleções - derrota com o Brugge e empate com o Estoril.

O clássico com o Sporting, visto por 49 430 adeptos, dá um forte contributo para estes números, mas a verdade é que a contabilidade nas receções ao Marítimo e ao Chaves nunca baixou a fasquia dos 44 mil. Para o encontro de sexta-feira, com o Braga, a hipótese de o FC Porto poder igualar os arsenalistas no segundo lugar e a boa campanha que estes têm feito deve arrastar mais uma multidão ao Dragão.

Ontem, já estavam vendidos 41 mil ingressos. No confronto da última época, disputado na ressaca da eliminação dos azuis e brancos da Liga dos Campeões, estiveram presentes "apenas" 22 307 espectadores. Ainda assim, a baixa assistência não impediu que o estádio portista fechasse com a maior taxa de ocupação da prova: 62,21%. No segundo posto terminou o do Famalicão (60,98%) e no terceiro o do Benfica (49,87%). Na atual, as posições invertem-se: a Luz surge em segundo (83,34%) e o 22 Junho no último lugar do pódio (83,25%).