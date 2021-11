Dragão de Ouro surpreendeu Moncho López

Ílhavo, 06/11/2021 - O Illiabum Clube recebeu esta noite o Futebol Clube do Porto no Pavilhão Capitão Adriano Nordeste, em jogo a contar para a 7ª jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol 2021/22. Moncho López (Tony Dias/Global Imagens)

Técnico do basquetebol portista eleito o Melhor Treinador do Ano e "entrega" a estatueta a toda a equipa que orienta

Moncho López vai receber o Dragão de Ouro de Treinador do Ano, repetindo um prémio que lhe foi entregue em 2015

Dragão de Ouro de Treinador do Ano "Muito emocionado, segunda vez que ganho e este é muito especial. Não esqueço o primeiro, em 2015, depois uma época bonita. Este Dragão, para muitos e eu em primeiro, surpreendeu. Outras personalidades foram campeãs, tenho colegas a fazer um magnífico trabalho, que mereciam, mas também o basquetebol merecia. Não vejo como um prémio para mim, é para o basquetebol depois de um ano muito difícil. Todos sabem como acabou aquela final. Ultrapassámos a pandemia, progredindo muito ao longo da época, ganhámos a Taça Hugo Santos e fugindo das nossas mãos o titulo no último segundo. E todos sabemos como foi"

Para onde vai a estatueta? "O outro Dragão de Ouro está em casa num sítio destacado. O FC Porto é o cube mais importante na minha carreira e da minha vida. Tenho uma profunda gratidão e um compromisso máximo. Receber este Dragão de Ouro depois deste ano tão difícil tem de ser para equipa. Vou levar o Dragão de Ouro para o próximo treino e falar com os capitães e depois vemos o que se faz"