Dragão Arena e Olival produtores de energia renovável

Pinto da Costa assinou esta quarta-feira um acordo com a Greenvolt para a instalação de painéis fotovoltaicos

O FC Porto assinou um contrato de parceria com a Greenvolt com o objetivo de criar duas Comunidades de Energia Renovável, no Estádio do Dragão e no Olival, bem como para o fornecimento de 22 carregadores para veículos elétricos.

O contrato foi assinado esta quarta-feira, entre Pinto da Costa, presidente dos azuis e brancos, e João Manso Neto, CEO da empresa de desenvolvimento de projetos solares e eólicos. No fim, o líder portista mostrou-se muito satisfeito com o acordo alcançado.

"Já desde fevereiro que temos um acordo assinado com a Câmara [Municipal do Porto] a favor dos benefícios do clima, para melhorias da situação climática do país e, agora, este acordo que fazemos, para o Olival e para o Dragão Arena, vai ser muito proveitoso para vocês, que têm isso como grande objetivo, e para nós, que apoiámos totalmente. Estamos muito felizes com este acordo e tenho a certeza que a população vai beneficiar com isto", afirmou Pinto da Costa

O Dragão Arena e a Piscina de Campanhã serão os membros produtores iniciais e partilharão a energia gerada pelos mais de mil paneis fotovoltaicos com o Estádio do Dragão e o Vitalis Park. Já o centro de treinos, em Vila Nova de Gaia, onde também serão instalados mais de mil painéis, dividirá a energia com mais de 500 famílias que se encontram nas redondezas.