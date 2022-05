Dragão a dois mil bilhetes da lotação esgotada para o FC Porto-Estoril

Estádio do Dragão, casa do FC Porto

Jogo da consagração do FC Porto tem tido elevada procura



O FC Porto recebe neste sábado, depois do jogo com o Estoril, a taça de campeão nacional perante um Estádio do Dragão que estará praticamente cheio.

A pouco mais de 24 horas do apito inicial (18h00) restam dois mil ingressos disponíveis, número que deverá diminuir até sábado.

Depois da festa no Dragão, os campeões nacionais seguem para os Aliados, onde já está tudo preparado para as celebrações. Também a Câmara Municipal do Porto vai receber a comitiva azul e branca.