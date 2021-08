"Doutor Milagres": um reforço de peso no departamento médico do FC Porto

Clínico que recuperou centenas de atletas em tempo recorde já trabalhava indiretamente com os dragões, mas Sérgio Conceição, aquando da renovação, exigiu a sua presença na estrutura.

Paulo Araújo, o mestre em medicina tradicional chinesa que curou centenas de atletas, caso de vários ex-portistas e outros a quem antecipavam a reforma, passou a fazer parte do departamento médico do FC Porto, onde vai trabalhar de uma forma mais direta e assídua, em sintonia com Nélson Puga e restantes elementos.

Em março, Pepe teve um problema num gémeo e foi substituído ao intervalo do jogo com o Gil Vicente. Com o recurso aos tratamentos de de Paulo Araújo, três dias depois, o central foi titular e brilhou em Turim

Esta foi, segundo o que O JOGO apurou, uma exigência de Sérgio Conceição aquando das conversas para a renovação de contrato. Uribe, por exemplo, está a ser tratado por Paulo Araújo, com o objetivo de o ter em condições de defrontar o Belenenses, amanhã à tarde (18 horas).

O contrato assinado com o FC Porto não é de exclusividade, uma vez que Paulo Araújo, que também é "mental coach" continuará a trabalhar na sua clínica particular. Na prática, a ideia do FC Porto é aproveitar os conhecimentos do clínico na recuperações de lesões musculares, mas também fazer a preparação na véspera dos jogos a a recuperação no pós-competição, à semelhança do que fazia na China com Villas-Boas.

A ligação de Paulo Araújo ao FC Porto, como se sabe, não é de agora. Há alguns anos que vários jogadores recorreram aos seus serviços, com a autorização do departamento médico do clube, para recuperarem em menos tempo algumas lesões musculares complicadas. O "doutor milagres português", como é conhecido no meio desportivo, chegou mesmo a viajar para Turim com a comitiva oficial numa altura em que estava a tratar Pepe em contrarrelógio a uma lesão num gémeo. E o central, de 38 anos, foi mesmo utilizado - e um dos melhores em campo - no jogo que valeu a passagem aos quartos de final da Champions. Mbemba, Otávio e Sérgio Oliveira, com quem foi visto na tribuna do Dragão em alguns jogos na parte final do campeonato, também foram tratados por Paulo Araújo este ano.

As técnicas da medicina tradicional chinesa e as fórmulas que usa são aplicadas diretamente na pele, aceleraram o processo de cicatrização, encurtando o período de recuperação. Para quem, por norma, joga de três em três dias, e acumula fadiga, mas também lesões musculares, esta técnica é uma mais-valia de que o FC Porto passa a dispor de uma forma permanente.