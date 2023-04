"Doutor Milagres" publica imagens da recuperação em tempo recorde de Otávio

O fisioterapeuta Eduardo Santos, conhecido por Doutor Milagres, tratou Otávio durante duas semanas no Brasil e assinalou a recuperação "em tempo recorde", conforme assinalou nas redes sociais, do médio. O internacional português lesionou-se frente ao Marítimo, no dia 1 de fevereiro, e rumou ao Brasil por sugestão do departamento médico do clube, na tentativa de encurtar o prognóstico de recuperação de seis para três semanas, num contrarrelógio, que teve sucesso, para ter o jogador disponível para defrontar o Inter na primeira mão da Champions.