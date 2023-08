Dose dupla: FC Porto prepara clássico com Benfica

Dragões realizaram duas sessões no Olival: uma matinal, outra vespertina.

O FC Porto deu este sábado seguimento à preparação para o clássico da Supertaça frente ao Benfica, marcado para as 20h45 de quarta-feira, com uma sessão dupla de treino no Olival.

Depois do treino matinal, os dragões realizaram um treino vespertino, mantendo quatro jogadores no boletim clínico: Diogo Costa (treino condicionado), João Mário (treino condicionado), Gabriel Veron (tratamento) e Evanilson (tratamento).

Este domingo, às 10h00, arranca mais um dia de trabalho no centro de treinos portista.