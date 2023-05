Domingos revela a maior mágoa da carreira e lembra sapatilhas de Baía

Declarações de Domingos Paciência no programa "Hora dos Craques", do Porto Canal, apresentado por Maniche.

Como avalia o futebol português: "Entendo perfeitamente os mais novos que possam ter um pensamento que é como 'vocês os mais velhos têm sempre a mania de dizer que antigamente é que se jogava à bola'. O futebol mudou. Existem condições muito melhores para poder ser jogador de futebol. Um jogador como eu, hoje, teria mais dificuldades. Trabalha-se de uma forma muito formatada, o jogador tem de pensar e executar rápido, em termos de transição defensiva tem de ser rápido... Pergunto onde é que entra a criatividade. Qual é o tempo que disponibilizam num treino para a criatividade? O futebol português teve Ronaldo, Figo, Rui Costa..."

A maior desgosto da carreira: "A minha maior mágoa é nunca ter ganho uma competição europeia, mas há que ver o contexto. Cruzei-me com os melhores jogadores da história do futebol, Baresi, Romário, Ronaldo, Guardiola, as grandes equipas de Real Madrid e Barcelona, o Milan de Van Basten... O FC Porto para ganhar a essas equipas, a diferença era muita. O máximo que consegui foi uma meia-final da Champions com o Barcelona. Durante anos, fui o único junior que consegui dar o salto para a equipa principal, não havia equipa B e sub-23. Quando existe um Deco e um Alenitchev no meio-campo, é meio caminho andado para poder desorganizar uma equipa, porque são fortes no um contra um. Agora, não vês jogadores desses. Os treinadores davam liberdade."

As sapatilhas de Vítor Baía: "Joguei [com elas]. Foi nuns torneios. A nossa relação vem dos oito anos, fui eu que, praticamente, comecei a puxar o Vítor para jogar futebol, vivia a 500 metros da minha casa. Ele tinha outras condições, os pais dele trabalhavam, ele vivia num apartamento, eu num bairro. Na hora de comprar umas sapatilhas, ele comprava umas Sanjo e eu dizia-lhe que ele não ia precisar muito delas, porque não ia usar tantos os pés e para trocarmos. As minhas tinham um paninho fininho, aquilo rasgava tudo, nem dava para chutar de bico. Ele emprestou-me, mas no final do torneio as sapatilhas foram-se."