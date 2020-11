Dois regressos considerados fundamentais à defesa do FC Porto

Pepe já treinou ontem, Zaidu volta após falhar Paços por castigo. Quarteto clássico na calha para defrontar o Marselha, para a Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição tem mais um treino para afinar a estratégia para o jogo da Liga dos Campeões com o Marselha (amanhã, 20 horas) e terá algumas dúvidas ainda para esclarecer, nomeadamente nas posições mais ofensivas.

Atrás, a solução imediata para estancar a crise que se abriu na equipa, à boleia dos golos sofridos em catadupa em vários jogos desta temporada, passa também pelo regresso de Pepe e Zaidu, ambos impedidos de jogar em Paços de Ferreira.

O central já treinou ontem normalmente, depois de ter feito apenas trabalho de ginásio na véspera. Pepe ia ser titular e Paços, mas um teste inconclusivo à covid-19 deixou-o fora de jogo. Repetiu o teste, deu negativo e foi reintegrado. Terá, ainda assim, de ser sujeito a um novo controlo, como toda a equipa, aliás, antes do jogo de amanhã. Se tudo correr bem, também Zaidu regressa ao onze.

O nigeriano pegou de estaca no lugar de Alex Telles, mas foi expulso com o Gil Vicente e não esteve em Paços de Ferreira. Agora, reocupa o lugar habitual e devolve Manafá à direita, ficando Corona livre para jogar a extremo. Já agora, Mbemba fecha o melhor quarteto do FC Porto, à luz do que os números (a amostra é curta, é verdade) dizem.

Com Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu de início, o FC Porto venceu por 2-0 o Olympiacos. Com os mesmos quatro na larga maior parte do tempo do jogo com o Gil Vicente, o FC Porto venceu por 1-0. E três dos quatro estiveram também no onze que ganhou ao Boavista por 5-0. Só Zaidu não jogou, porque Alex Telles ainda estava. O quarteto só foi batido em Alvalade. Nos outros jogos da temporada, os azuis e brancos sofreram golos.

Sem lesionados além de Marcano e Mbaye, o FC Porto treina pela última vez hoje às 10h30. Às 12h30, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do FC Porto-Marselha em conferência de imprensa.