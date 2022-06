Dois portistas no top-10 dos mais valiosos alas esquerdos: veja a lista

Plantel do FC Porto

Galeno e Pepê na lista publicada pelo transfermarkt, site especializado em transferências e avaliações de passe de jogadores

Galeno e Pepê, dois jogadores que fazem parte do plantel do FC Porto, aparecem na lista dos 10 alas esquerdos mais valiosos do planeta.

O site transfermarkt, especializado em transferências e avaliações de passe de jogadores, reuniu os jogadores e ordenou-os em função do valor de mercado. Pepê surge em 6.º lugar, avaliado em 18 milhões, enquanto Galeno aparece no 9.º lugar, cotado em 12 milhões.

Everton Cebolinha, prestes a ser oficializado como reforço do Flamengo, aparece no sétimo posto, avaliado em 15 milhões.

Harvey Barnes, extremo do Leicester, lidera a lista, sendo avaliado em 32 milhões. Rob Gosens, que pode jogar a defesa, avaliado em 28 milhões, e Filip Kostic, avaliado em 24, completam o pódio.