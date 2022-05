Dois nomes no boletim clínico do FC Porto a dois dias da receção ao Estoril

Manafá e Uribe continuam a cumprir plano de tratamento e trabalho de ginásio.

O FC Porto continua a preparar a receção ao Estoril, da 34.ª e última jornada da Liga Bwin e, esta quinta-feira, o plantel dos campeões nacionais voltou a treinar no Olival.

Uribe e Manafá continuam entregues aos cuidados do departamento médico e cumpriram plano de tratamento e trabalho de ginásio. De resto, tal como O JOGO adianta na edição desta quinta-feira, a presença do colombiano na final da Taça de Portugal, frente ao Tondela, adivinha-se um cenário complicado.

Quanto ao duelo de sábado (18h00) com o Estoril, no qual será entregue a taça de campeão, Sérgio Conceição fará a conferência de antevisão na sexta-feira, às 12h00, depois do treino matinal, agendado para as 10h30.