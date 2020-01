Dois defesas e um goleador a acelerar: o rendimento dos cedidos do FC Porto

O FC Porto tem 14 jogadores cedidos entre os que continuam em Portugal e os que evoluem no estrangeiro. O JOGO apresenta-lhe o balanço da primeira metade da época.

O que andam a fazer os 14 jogadores que o FC Porto emprestou esta temporada? O JOGO compilou os dados e apresenta-os em jeito de balanço, agora que o ano civil de 2019 terminou e 2020 avança como época de esperança renovada para todos eles. Para alguns mais do que outros. Diogo Queirós será o caso mais evidente. O central saiu para regressar ao FC Porto na próxima temporada; Sérgio Conceição já lhe abriu a porta em mais do que uma ocasião e a verdade é que tem feito pela vida. Mas, já lá vamos.

Sérgio Conceição tem por hábito promover o regresso de alguns jogadores emprestados

Nem todos os portistas da diáspora estão a ter os minutos que desejavam, mas há sucesso na maioria das cedências e perspetivas de alguns regressarem em 2020/21. Diogo Queirós à cabeça, mas há também Fernando Andrade a marcar golos na Turquia, Saidy Janko indiscutível no Young Boys e Ewerton a comandar os Urawa Reds, no Japão. Todos estão a ser acompanhados de perto pelos responsáveis azuis e brancos, mas qualquer decisão só será tomada no final da temporada.

Desde a época passada, cada clube só pode emprestar, no máximo, seis jogadores na Liga portuguesa e só um a cada clube. O FC Porto tem apenas dois elementos cedidos no principal escalão - André Pereira e Vaná - e mais um na II Liga (Inácio). O jovem avançado é o que soma mais minutos, mas só foi titular num terço dos 31 jogos oficiais efetuados pelo V. Guimarães e ainda nem sequer chegou aos mil minutos de utilização. O acordo entre as duas equipas não contempla qualquer cláusula de opção de compra do passe, mas dificilmente André Pereira terá lugar no próximo plantel do FC Porto. No Famalicão, Vaná tem sido suplente de Defendi. O guarda-redes, recorde-se, foi transferido para o emblema recém-promovido no último dia do mercado de verão, mas antes renovou contrato com os dragões. Não lhe tem corrido bem. Finalmente, diretamente da equipa B, o lateral Inácio está a jogar no Penafiel.

Não Perca FC Porto "Sérgio Conceição abriu o jogo comigo, não guardo nenhum rancor" Fernando Andrade soma seis golos em 17 jogos na Turquia e encara a cedência sem opção de compra como um voto de confiança da SAD. Se for chamado a voltar ao Dragão na próxima época, não hesitará

Osorio rende milhões e já não regressa

Lá por fora, Saidy Janko (Young Boys), é, de longe, o mais utilizado esta temporada, isto atendendo a que os números de Ewerton, nos japoneses do Urawa Reds, são relativos a todo ano civil. O suíço já ultrapassou os dois mil minutos, e inclusive defrontou por duas vezes o clube com quem tem contrato, na Liga Europa. Depois, há vários jogadores com utilização regular, caso do avançado Fernando Andrade, que tem 17 jogos e seis golos no campeonato turco, ao serviço do Sivasspor. Aliás, o brasileiro nunca marcou tanto na carreira na relação entre jogos e golos. O Sivasspor lidera o campeonato e um eventual título até pode valorizar ainda mais o jogador, que entrevistamos nas páginas seguintes.

Os centrais Diogo Queirós, com 16 jogos pelo Mouscron e Chidozie, com 12 pelo Leganés, também não se podem "queixar" de falta de oportunidades nos clubes que os receberam. Na Rússia, o venezuelano Yordan Osorio já vai em oito jogos pelo Zenit, mas não voltará ao Dragão visto que o seu contrato de cedência inclui uma opção de compra obrigatória (sete milhões de euros) ao fim de cinco jogos.