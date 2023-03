Dois clubes europeus estarão interessados em Grujic e já falam em contactos

Esta temporada, Grujic, 26 anos, tem sido utilizado com regularidade por Sérgio Conceição, somando um golo e uma assistência em 30 jogos disputados.

Marko Grujic, médio do FC Porto, está na mira de Manchester United e Milan, escreve o "Telegraf". De acordo com as mesmas informações, já terão mesmo sido estabelecidos contactos através de intermediários, pelo pode estar à vista uma mudança do internacional sérvio para Inglaterra ou Itália.

Esta temporada, Grujic, 26 anos, tem sido utilizado com regularidade por Sérgio Conceição, somando um golo e uma assistência em 30 jogos disputados.

De recordar que Marko Grujic chegou ao FC Porto proveniente do Liverpool, primeiro por empréstimo e depois a título definitivo, tendo os dragões pago nove milhões de euros, mais cerca 375 mil euros de encargos adicionais, pelo internacional sérvio.

