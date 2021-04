Dois casos curiosos no FC Porto-Chelsea: de um lado Sarr, do outro Thiago Silva

Defesa francês está cedido ao FC Porto pelos londrinos. Quanto ao brasileiro, conta com uma passagem pelos dragões no currículo.

Malang Sarr não deve ser titular esta quarta-feira, em Sevilha, mas é de esperar que esteja no banco do FC Porto, à disposição de Sérgio Conceição, que o poderá lançar contra a equipa com quem tem contrato.

Ao contrário da Liga NOS, a UEFA não impede que os emprestados defrontem a sua equipa, pelo que o defesa francês poderá ser utilizado contra o Chelsea - se o treinador assim o entender -, emblema que o cedeu ao FC Porto no arranque da presente temporada.

Do outro lado da barricada estará Thiago Silva, um nome com ligações aos dragões. Antes de se tornar num dos centrais de referência do futebol mundial, o internacional brasileiro vestiu o equipamento azul e branco, algo que ainda hoje passa algo despercebido no currículo do jogador.

Em 2004/05, Thiago Silva cumpriu 14 jogos pela equipa B do FC Porto. Seguiu-se a saída para o Dínamo de Moscovo e o resto é o que se sabe: Fluminense, Milan e PSG. Agora, aos 36 anos, veste as cores do Chelsea.