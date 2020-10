Dois ausentes no último treino do FC Porto antes da partida para Inglaterra

Mbaye (tratamento) e Marcano (tratamento e ginásio) são os dois jogadores que constam no boletim clínico

O FC Porto cumpriu hoje o último treino de preparação para o jogo com o Manchester City, agendado para quarta-feira, às 20h00, no City of Manchester Stadium, referente à primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.



Às 09h45 desta terça-feira, a comitiva portista parte do Aeroporto Francisco Sá Carneiro rumo a Manchester, tendo chegada prevista para as 12h00.

Às 17h45, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do Manchester City-FC Porto. Depois, às 18h30, os dragões realizam o habitual treino de adaptação ao relvado do City of Manchester Stadium.