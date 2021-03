Do mercado ao país: números do FC Porto são um mundo à parte

Valor de mercado comparado com os outros planteis da Liga dos Campeões e o número de presenças em relação aos restantes clubes portugueses é muito diferente.

É incontornável voltar a evocar os valores de mercado dos planteis da Liga dos Campeões, mais não seja porque antecipa o cenário que se desenhará nos quartos-de-final.

Entre as cinco avaliações mais baixas - segundo dados do portal Transfermarkt - a Atalanta terá as melhores hipóteses de se juntar ao FC Porto, mas tem de virar um 1-0 em casa do Real Madrid. De resto, maior discrepância nos valores do que a registada no FC Porto-Juventus, só na eliminatória entre City e M"Gladbach.

Muito diferente é, também, o histórico dos dragões na Champions em relação aos outros clubes portugueses que por lá passaram: Benfica, Sporting, Braga e Boavista. Sozinho, o FC Porto tem só menos três presenças na fase de grupos (24), e mais jogos (196), vitórias (85) e golos marcados (267) do que todos os outros juntos.

Fez ainda mais do que o dobro (12-5) de apuramentos para os oitavos, como mais apuramentos para os quartos (7-4) e foi o único a ganhar a prova, em 2004, com José Mourinho ao leme.