Djaló, um médio à semelhança de Uribe no estágio do FC Porto

Ussumane Djaló, à esquerda, ao serviço dos juniores do FC Porto

Jovem jogador passou pelo Benfica e foi chamado por Sérgio Conceição para o estágio no Algarve.

Nasceu na Guiné-Bissau em 2005 e chegou a Portugal com apenas 12 anos, começando a jogar no Ponte Frielas antes e se mudar para o Benfica, onde fez quase toda a formação. É este o trajeto inicial de Ussumane Djaló, o médio de 18 anos que Sérgio Conceição levou para o estágio no Algarve.

Há um ano, Djálo deixou o Seixal e entrou no Olival acompanhado por Alfa Baldé (também ex-Benfica) para se tornar numa referência dos sub-19 portistas. "As minhas principais qualidades são a agressividade, a qualidade de passe, de drible e de fazer golos", apontou, quando assinou contrato de três anos, com mais dois de opção, pelos dragões.

Internacional português desde os sub-16, Ussumane fez 36 jogos e marcou quatro golos, atuando tanto na posição 6 como na 8. Destro e forte fisicamente, Djaló é, portanto, um médio que não se limita a destruir jogo, mas também a construir. No fundo, tem características semelhantes a... Uribe. E enquanto não chega o substituto do colombiano, o jovem terá a oportunidade de treinar entre os "grandes" e mostrar-se a Sérgio Conceição. Depois, voltará ao plantel da equipa B, onde irá estrear-se em 2023/24.