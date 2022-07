"Distinção de Sérgio só pode surpreender quem anda a dormir ou é intelectualmente desonesto"

A reação do FC Porto ao prémio de Melhor Treinador da Liga Bwin 2021/22 entregue a Sérgio Conceição.

Sérgio Conceição foi galardoado na terça-feira com o prémio de Melhor Treinador da Liga Bwin 2021/22, durante a cerimónia do Kick-Off da Liga Portugal. Hoje, através da newsletter Dragões Diário, o FC Porto reagiu ao prémio entregue ao treinador, que recebeu as preferências dos restantes treinadores e dos capitães dos 18 clubes da competição.

"Já era do domínio público que o FC Porto colocou seis jogadores no Onze do Ano da Liga Portugal, mas ontem também ficou a saber-se que Sérgio Conceição foi eleito o Treinador do Ano de 2021/22. Tendo em conta o registo assombroso do FC Porto na temporada, que culminou com a conquista da Dobradinha, esta distinção só pode surpreender quem anda a dormir ou é intelectualmente desonesto", lê-se na publicação dos azuis e brancos.