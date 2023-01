"Disse no começo da época que seria um ano em que iríamos lutar contra muitas coisas"

Pepe, defesa-central do FC Porto, fez, esta sexta-feira, a antevisão à final da Taça da Liga (sábado, 19h45) frente ao FC Porto.

Significado de erguer o quarto troféu consecutivo: "Disse no começo da época que seria um ano muito difícil para nós, que iríamos lutar contra muitas coisas que iriam acontecer durante a época. Amanhã também será uma final em que vamos ter de lutar muito para conseguir, não será fácil. Espero que estejamos à altura do jogo, para poder conseguir o nosso objetivo, que é um título para o nosso clube e para todos nós".

Significado do triunfo: "Significa que é mais um título para nós. É sinal que estamos a conseguir ter êxito no trabalho que estamos a fazer. Significa entrar para a história do clube, por ser a primeira Taça da Liga do clube. Mas o mais importante é desfrutar de uma final que será única para muitos aqui. Para mim, desfruto como se fosse a primeira final. Por isso, acredito que os meus companheiros também vão desfrutar da melhor maneira possível, com muito trabalho e dedicação em relação ao que nos foi pedido".

À terceira será de vez? "Espero que sim, porque é a próxima final que nós temos. É uma final é uma final para todos, não só para os jogadores, mas para o clube e os adeptos também. É com essa boa responsabilidade que vamos dar o nosso melhor para conseguir esse título".