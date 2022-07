Dirigente do Ajax fala de Francisco Conceição

Garry Hamstra, diretor-desportivo do Ajax, falou sobre Francisco Conceição,

O diretor-desportivo do Ajax, Garry Hamstra, falou esta quarta-feira sobre Francisco Conceição, acabando por confirmar que o clube dos Países Baixos equaciona, de facto, a contratação do jovem esquerdino do FC Porto.

"O departamento de scouting está atento a Espanha e Portugal", começou por dizer o dirigente. "Quer dizer alguma coisa que jogadores do Glasgow Rangers e um jovem talentoso, que está a ter ter sucesso no FC Porto, queiram jogar na nossa equipa".

"Por um lado queremos jogadores capazes de colmatar saídas imediatas de jogadores do nível da Liga dos Campeões, mas no Ajax pensamos também a longo prazo. Presumo que seja mais rápido para um jogador português ou de outra nacionalidade portuguesa adaptar-se do que um rapaz que venha da América do Sul. Nesse sentido, vemos Francisco Conceição como um exemplo para sucessor do Antony, por exemplo", concluiu.