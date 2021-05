Diretor do Corriere dello Sport sobre Sérgio Conceição: "Foi De Laurentiis quem nos disse"

Ivan ​​​​​​​Zazzaroni divulgou a fonte que esteve na origem da notícia de que o treinador do FC Porto iria treinar o Nápoles.

O "Corriere dello Sport" colocou os adeptos do FC Porto e do Nápoles em alvoroço na segunda-feira, quando noticiou, com a máxima certeza, de que Sérgio Conceição iria ser o treinador do clube italiano, mas acabou por recuar logo no dia seguinte. Uma correção que colocou o jornal debaixo de fogo, ainda por cima depois de Aurélio de Laurentiis, presidente dos napolitanos, ter dito à RTP que nunca esteve interessado no treinador de 46 anos.

As declarações caíram como uma bomba em Itália e não deixaram os jornalistas do "Corriere" bem vistos, pelo que o diretor do jornal decidiu romper com o código deontológico e expor a fonte que esteve na base da informação. "Quem nos contou sobre as negociações entre o Nápoles e Sérgio Conceição foi o próprio Aurélio de Laurentiis. Quando o negócio se esfumou, fez saber que nunca tinha falado com o técnico português. Não foi simpático. Provavelmente, foi alguma outra pessoa a contactar Conceição por parte de De Lautentiis", referiu Ivan Zazzaroni, em declarações à rádio CRC.