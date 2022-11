Direto: acompanhe a conferência de antevisão de Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto faz, a partir das 12h00, a antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, no Dragão, agendada para as 18h00 de sábado.

