Direitos económicos de Facundo Farías adquiridos por um grupo de investidores

Alvo do FC Porto deverá continuar a carreira na Europa.

Os direitos económicos de Facundo Farías, alvo do FC Porto, foram adquiridos por um grupo de investidores britânicos, Scotland Corp e SkyBridge Capital, que irão pagar 13,5 milhões de dólares, aproximadamente 13 milhões de euros, pagando a cláusula de saída estabelecida pelo Colón, avançou esta quarta-feira o "La Nación".

De recordar que a entrada dos investidores em cena já havia sido noticiada pelo portal "Diez en Deportes" e confirmada por O JOGO, ficando agora concluído o negócio.

O valor faz desta transferência um recorde para o clube de Santa Fé, ultrapassando (por larga margem) o de César Carignano para os suíços do Basileia, em 2004, por 4,7 milhões de euros.

De acordo com o "La Nación", e embora nada tenha sido confirmado pelo grupo que adquiriu o seu passe, Farias, de 19 anos, poderá rumar aos espanhóis do Valência. Mas, a confirmar-se, só deverá acontecer depois de o Colón terminar a sua participação na Taça Libertadores, no campeonato e na Taça da Argentina.

Ainda segundo as mesmas informações, os novos proprietários dos direitos do jogador tiveram uma "disputa feroz" com outro grupo de investimento, neste caso a "Red Bull of Brazil", que pretendia colocar o médio no futebol brasileiro.

