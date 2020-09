Diogo Queirós e Diogo Leite: a dupla de tantos anos na rota de diferentes destinos

Queirós figura nos planos da Lázio e Leite nos do Valência. O primeiro não está inscrito e o segundo ficou no banco com o Braga.

Depois de terem feito juntos todo o percurso na formação do FC Porto, Diogo Queirós e Diogo Leite podem agora seguir caminhos diferentes.

Os dois centrais, que este verão passaram a ser representados por Jorge Mendes, foram notícia por interessarem a Lázio e Valência, respetivamente. O "Il Messagero" noticiou que Queirós é, a par de Bornauw (Colónia), um dos alvos dos italianos.

Já o "Super Deporte" ressuscitou o interesse do Valência em Leite, especulando com várias possibilidades de negócio. Informa o jornal espanhol que os portistas estarão menos exigentes e que a equipa "che" pode contratar o internacional sub-21 em definitivo, dividindo o pagamento dos 20 milhões de euros pedidos pelos dragões por vários anos, ou por empréstimo, com cláusula de compra obrigatória no fim de 2020/21.