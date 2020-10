Diogo Queirós com despedida emocionada do FC Porto: "10 anos não são 10 dias"

Central rumou ao Famalicão a título definitivo.

Foi através das redes sociais, esta quarta-feira, que Diogo Queirós, defesa-central formado no FC Porto, se despediu do clube azul e branco, depois de ter sido anunciado como reforço do Famalicão.

O internacional jovem por Portugal publicou um vídeo no qual faz um discurso emocionado sobre a ligação aos dragões, refere que "10 anos não são 10 dias" e termina com uma nota: "Até um dia".

"10 anos não são 10 dias ou 10 meses. Uma ligação desta dimensão nunca se irá apagar com o tempo. Muito obrigado ao FC Porto por me tornar na pessoa e jogador que sou hoje. A partir de agora, seguiremos caminhos diferentes mas o sentimento permanecerá para sempre o mesmo. Eternamente um de vós. Até um dia, Nação Portista", pode ler-se no Instagram do jogador.

Espreite o vídeo publicado por Queirós.