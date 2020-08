Diogo Leite na porta de saída do FC Porto: os valores em cima da mesa

Central vai transferir-se para o Valência. Anúncio será feito nos próximos dias, garantem em Espanha.

Diogo Leite está muito próximo de ser oficializado como reforço do Valência. A notícia foi avançada em Espanha, por vários meios de comunicação social próximos do clube che, que apontaram para um negócio de 15 milhões de euros e mais cinco em variáveis.

O defesa-central está cada vez mais próximo de deixar o FC Porto e, de acordo com relatos vindos de Valência, só falta mesmo oficializar o negócio, que tem sido intermediado por Jorge Mendes - neste caso, o empresário tem sido o representante do clube espanhol. A transferência não estará finalizada, como garantem, mas continua a ser muito provável.

Segundo as mesmas fontes, a transferência já estava alinhavada há vários meses por 20 milhões de euros fixos, embora a informação a que O JOGO teve acesso apontasse aos 25 milhões de euros. No entanto, a revisão em baixa do valor do negócio (agora serão 15M€ mais 5M€ em variáveis) foi provocada, segundo os relatos em Espanha, pela má classificação do Valência (nono lugar e fora das competições europeias da próxima época), bem como pela quebra dos valores globais do mercado provocada pela pandemia da covid-19.

Em resumo, Diogo Leite está mesmo na porta de saída do Dragão. Aos 21 anos, e depois de 12 épocas ao serviço do clube (chegou com apenas nove anos), o defesa-central terá agora a primeira experiência no estrangeiro e deve vir a ser colega de Thierry Correia e Gonçalo Guedes.

Na equipa principal do FC Porto, Diogo Leite somou 24 jogos em duas épocas, 17 como titular, tendo marcado dois golos. Curiosamente, o primeiro desses golos, apontado em 2018 numa vitória (3-2) sobre o Belenenses para o campeonato, fizeram dele o defesa mais jovem da história do FC Porto a marcar, na altura com 19 anos. O substituto no plantel será Diogo Queirós, que regressa do empréstimo ao Mouscron e já está a treinar na equipa B para ganhar forma.