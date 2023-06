Diogo Leite fica em Berlim em definitivo: saiba quanto encaixa o FC Porto

Defesa-central português passa a ser jogador do Union Berlim a título definitivo. FC Porto encaixa 7,5 milhões de euros.

O Union Berlim anunciou esta quinta-feira que acionou a opção de compra por Diogo Leite, jogador que jogou na Alemanha esta temporada por empréstimo do FC Porto. Os dragões encaixam, assim, 7,5 milhões de euros.

O defesa-central português fez 40 jogos em 48 possíveis esta época. Em apenas cinco deles não cumpriu os 90 minutos. Fez uma assistência.

"Senti-me muito confortável aqui no Union desde o início e estou ainda mais feliz por ter conseguido mostrar bons desempenhos. A época foi muito bem sucedida e muito divertida. Gostaria que continuasse assim e que atingíssemos os nossos objetivos", declarou em declarações ao canal oficial do clube alemão.

"O Diogo estabeleceu-se imediatamente como um jogador regular e, com algumas exceções, teve um desempenho muito bom no seu primeiro ano. Por isso, era claro para nós que queríamos manter no clube um jogador com as suas capacidades, mentalidade e empenho. Além disso, acreditamos que o Diogo tem ainda potencial para melhorar e estamos ansiosos por continuar a trabalhar com ele", afirmou Oliver Ruhnert, director geral para o futebol.

O FC Porto também agradeceu a Diogo Leite, através das redes sociais:

Diogo Leite fez toda a formação no FC Porto e estreou-se na equipa principal dos dragões em 2018/19. Em 2021/22 esteve emprestado ao Braga.