Diogo Leite espreita início à espera de saída do FC Porto

Central desperta interesse na Turquia, mas a falta de soluções no plantel para o eixo da defesa deverá abrir-lhe a porta do Olival a 1 de julho

A pouco mais de duas semanas do começo dos trabalhos do FC Porto, Diogo Leite tem apenas uma certeza: se não surgir nenhuma proposta até lá, é no Olival que se apresentará, para participar na pré-temporada dos dragões.

Segundo informações recolhidas por O JOGO, essa é a possibilidade mais forte ao dia de hoje, uma vez que o mercado ainda está um pouco parado para o central, apesar de nos últimos dias até terem surgido ecos na Turquia do interesse do Fenerbahçe e do Galatasaray em recebê-lo.

Com Pepe de férias até ao dia 6 de julho e ainda sem um reforço para o eixo, Fábio Cardoso e Marcano são os únicos centrais com contrato certos na pré-época. Fenerbahçe e Galatasaray estão atentos

Segundo a Imprensa local, os dragões estariam disponíveis para o vender por uma verba a rondar os sete milhões de euros, na ressaca de uma época em que as expectativas de valorização em Braga, por parte da SAD e também do próprio jogador, foram por água abaixo. O começo de 2021/22 ainda chegou a ser auspicioso, mas Diogo foi perdendo tempo de jogo aos poucos e, com o regresso à competição de David Carmo, caiu por completo das opções inicias de Carlos Carvalhal, acabando a temporada com 34 encontros.

Assim, foi sem grande surpresa que o FC Porto recebeu a informação de que os arsenalistas não acionariam a opção de compra, fixada nos 12 milhões euros. Contudo, a devolução até poderá ser útil para resolver um problema de falta de opções, pelo menos no começo da pré-época. Com Pepe de férias até 6 de julho, devido aos compromissos da Seleção Nacional na Liga das Nações, e ainda sem qualquer reforço garantido para o eixo da defesa, Fábio Cardoso e Marcano serão os únicos centrais com contrato disponíveis para Sérgio Conceição, pelo que Di