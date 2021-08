Diogo Leite emprestado pelo FC Porto ao Braga

Central segue para o emblema minhoto por empréstimo com opção de compra.

O FC Porto vai emprestar Diogo Leite ao Braga. De acordo com as informações apuradas por O JOGO, o central segue para o clube minhoto cedido até final da época, com o Braga a garantir uma opção de compra pelo jogador.

O central, que na última temporada realizou 27 jogos pelos dragões, tendo marcado um golo, ainda não havia sido utilizado por Sérgio Conceição esta época. Tinha a concorrência de Pepe, Mbemba, Marcano e Fábio Cardoso.