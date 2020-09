Diogo Leite "à espera" de Peter Lim: eis o que se diz em Espanha

Imprensa de Valência diz que o central continua na agenda do emblema che, cujo dono ainda não decidiu se avança.

Diogo Leite esteve com um pé no Valência em janeiro e o "namoro" mantém-se, entre avanços e recuos.

Certo para já é que o central continua a trabalhar no Olival, sendo o terceiro elemento da hierarquia, atrás de Pepe e Mbemba. Porém, o "SuperDeporte", diário desportivo de Valência, garantia que o internacional sub-21 continua na agenda do emblema "che" e que o eventual negócio está pendente das decisões que o dono, Peter Lim, vai tomar nos próximos dias.

O treinador, Javi Gracia, já fez saber que um central e um médio são as prioridades para um clube ainda sem reforços. Ainda de acordo com aquele jornal, Peter Lim descartou a contratação do colombiano Jeison Murillo, do Celta de Vigo, e deverá apontar baterias a Diogo Leite, colocando em cima da mesa um empréstimo com cláusula de compra obrigatória.