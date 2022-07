Diogo Leite não fica no FC Porto e está a caminho da Bundesliga

Empréstimo com opção de compra para o Union Berlim, que paga 500 mil euros ao FC Porto e que pode garantir o central no final do ano por sete milhões e meio

Carta fora do baralho de Sérgio Conceição na última época, Diogo Leite deve voltar a sair por empréstimo. O central português está a caminho da Bundesliga e do Union Berlim, que fica com uma opção de compra para garantir o jogador no final da época.

O FC Porto está em vias de receber 500 mil euros pela saída do internacional sub-21, que pode passar a ser, em definitivo, jogador do Union caso o clube da capital alemã pague sete milhões e meio no final da temporada.

A notícia foi avançada pelo jornalista Pedro Sepúlveda e confirmada por O JOGO.

Na última época, recorde-se, o antigo vencedor da Youth League jogou por empréstimo no Braga, realizando um total de 34 partidas sob as ordens de Carlos Carvalhal, depois de um ano de 2020/2021 marcado por 27 jogos com a equipa principal do FC Porto.

Em 2021/22, o Union Berlim terminou a Bundesliga na quinta posição, o que significa duas temporadas consecutivas a jogar nas competições europeias - depois da Conference League, a equipa atuará na Liga Europa, em 2022/2023.