Diogo Fernandes: expectativas para o Euro sub-17 e o exemplo do 99 do FC Porto

Jovem guarda-redes do FC Porto, um dos eleitos de Portugal para o próximo Campeonato da Europa de sub-17, em entrevista à "Renascença", apontou, para já, a um começo com o pé direito na prova e confessou pretender seguir as pisadas do sénior Diogo Costa no emblema da Invicta

Expectativas para Europeu sub-17: "A equipa já está concentrada há uma semana, estamos a trabalhar para entrar no Europeu na máxima força. A nossa maior preocupação neste momento é encarar bem o primeiro jogo, conseguir a vitória e passar a fase de grupos."

Dinamarca, Escócia e Suécia são os adversários: "Vamos começar agora a fase de analisar os adversários, mas claro que vamos ter algumas dificuldades, neste Europeu não vai haver equipas fracas. Todas as seleções passaram pela ronda de elite, o que significa que todos estão à altura."

Diogo Costa é uma inspiração: "Claro, estou a tentar seguir o mesmo percurso que ele. Há alguma coincidência, como a seleção sub-17, também jogar no FC Porto... E como ele teve sucesso, espero também conseguir."

Possibilidade de singrar no FC Porto/Aposta na formação: "Sim, claro. Quando vemos jogadores da formação chegar à equipa A dá-nos outra motivação para trabalhar, mostra-nos que é possível e faz-nos tentar melhorar de dia para dia."