Diogo Dalot reagiu à passagem do FC Porto com uma palavra

"Tweet" do lateral formado nos dragões motivou centenas de comentários.

Cedido ao Milan pelo Manchester United, Diogo Dalot prepara-se para reencontrar a equipa com a qual mantém contrato nos oitavos de final da Liga Europa, mas, antes, ainda "celebrou" o apuramento do FC Porto, clube no qual se formou, para os quartos de final da Champions.

No Twitter, o lateral português reagiu com apenas uma palavra: "Memorável", acompanhada de um coração azul.

Seguiram-se milhares de reações e centenas de comentários à publicação de Dalot, desde adeptos do FC Porto a adeptos do Milan, satisfeitos com a "farpa" do jogador à rival Juventus. Os apoiantes da equipa de Cristiano Ronaldo também se fizeram "ouvir", não poupando o ex-FC Porto a críticas e até insultos.